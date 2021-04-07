Битмейкер Моргенштерна Слава Марлоу снова попал в ДТП

Москва, 7 апреля. Продюсер Моргенштерна Слава Марлоу попал в дорожно-транспортное происшествие в Москве в ночь на 7 апреля. Об этом артист сообщил в своем Instagram-аккаунте.

Пострадавших в ДТП нет, немного помялись бамперы обоих автомобилей. Музыкант в своем комментарии к инциденту попросил окружающих водителей перестать врезаться в него, проезжая на красный свет. Второй участник ДТП отметил, что в момент случившегося в салоне его автомобиля играла композиция Славы Марлоу.

Недавно в Москве произошла крупная авария. Ее виновником, по предварительным данным, стал блогер Эдвард Бил, который до этого ни раз был замечен за нарушением скоростного режима.