Исследование выявило у трети перенесших COVID-19 психические или нервные сбои

Лондон, 7 апреля. Самые распространенные отклонения у пациентов, переболевших COVID-19, — депрессия и тревожность. Тяжелые неврологические патологии встречаются существенно реже.

Ученые из Великобритании и США проанализировали более чем 230 тысяч историй болезни пациентов с COVID-19. Показатели участников исследования сравнили с показателями 100 тысяч человек, перенесших грипп, и 230 человек, переболевших различными ОРВИ.

Всего неврологические и психические расстройства в течение шести месяцев были диагностированы у 34% пациентов, перенесших COVID-19. Для 13% из них это был первый в жизни диагноз такого медицинского профиля. Самыми распространенными патологиями оказались депрессия (у 14% пациентов), тревожность (у 17%) и бессонница (у 5%). Патологии, связанные с невралгией, встречались реже. Самые распространенные из них — это развитие ишемического инсульта (2,1%) и кровоизлияние в мозг (0,6%).

Ранее в англо-шведской компании AstraZeneca заявили о приостановке испытаний вакцины против COVID-19 на детях. Вероятнее всего, это связано с частым развитием тромбов у взрослых после прививки.