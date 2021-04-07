Седан Ford Escort второй раз получил рестайлинг

Вашингтон, 7 апреля. Бюджетный седан Ford Escort, сконструированный на базе старого Focus, получил еще одно обновление. По предварительным данным, внешность автомобиля кардинально изменилась.

Среди внешних изменений рестайлинговый Escort получил радиаторную решетку как у обновленной версии Focus для внутреннего китайского рынка. Кроме того, обновились фары, капот, бампер и корпус наружных зеркал. Задние фонари получили широкую блестящую плашку, а вся оптика теперь светодиодная.

Конструкторы полностью обновили салон автомобиля, заменив переднюю панель, карты дверей, блок управления климат-контролем и селектор коробки. Главное изменение салона — массивный дисплей бортового компьютера, который объединяет между собой виртуальную приборную панель и тачскрин мультимедийной системы.

Ранее, автопроизводитель Ford заявлял о модификации двигателей своего модельного ряда. В обновленных версиях силовых установок инженеры намерены реализовать старую советскую технологию «Волги».