Байден объявил об ухудшении эпидемиологической обстановки в США

Вашингтон, 7 апреля. Новые мутации коронавируса продолжают распространяться, а численность инфицированных жителей США растет. Об этом заявил глава американского государства Джо Байден.

Борьба с коронавирусом явно еще не закончена и не вышла финишную прямую, обратил внимание хозяин Белого дома. Он отметил, что количество госпитализированных больных перестало снижаться, но число смертей уменьшается.

«Хорошая новость заключается в том, что мы находимся на пути к тому, чтобы выполнить свою цель в 200 млн прививок за первые 100 дней», — отметил Байден.

Джо Байден ранее заявил, что у него есть своя версия происхождения коронавируса. Озвучивать же он ее не стал, защитив себя отсутствием медицинского образования.