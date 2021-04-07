Карьера Галь Гадот могла рухнуть из-за режиссера «Лиги справедливости»

Лос-Анджелес, 7 апреля. Дополнительные съемки фильма «Лига справедливости» сопровождались конфликтом между режиссером картины Джоссом Уидоном и актрисой Галь Гадот.

Причиной разлада стало недовольство Гадот репликами и развитием своего персонажа — Чудо-женщины. По информации Screen Rant, Уидон угрожал ей помешать в построении карьеры в Голливуде. Также режиссер некорректно отзывался о Пэтти Дженкинс, подруге актрисы и автора экранизации «Чудо-женщина».

Уидон открыто признавался, что намеренно давал Гадот не удовлетворяющие ее реплики. При этом сама актриса официально не заявляла ни о каких конфликтах на съемочной площадке.

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