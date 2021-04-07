Близкие Заворотнюк рассказали об испытаниях любовью для Чернышева

Москва, 7 апреля. Фигурист Петр Чернышев помогает своей супруге Анастасии Заворотнюк победить рак. О трудностях, с которыми он сталкивается, рассказали в программе «Основано на реальных событиях».

Заболевание звезды телесериала «Моя прекрасная няня» стало настоящим испытанием для ее мужа. Певица Виктория Пьер-Мари в эфире НТВ признала, что Чернышев достойно несет на себе это непростое бремя. Несмотря на то, что Заворотнюк уже не та яркая и красивая девушка, которую он полюбил, супруг продолжает заботиться о ней.

«Другое дело — когда девушка, попавшая в беду, когда человек прикован к кровати, когда многочисленные походы к врачам, в палаты, клиники, сбор денег — все это может выбить из колеи любого нормального здорового человека», — прокомментировала певица.

Ведущий программы на НТВ Михаил Генделев отметил, что сплетни о диагнозе актрисы заставили поклонников внимательнее присмотреться к ее супругу. Оказалось, фигурист не просто не бросает свою возлюбленную, а постоянно дежурил в больницах.

При этом Чернышев продолжал упорно работать, чтобы собрать необходимую сумму на лечение своей любимой жены. За декабрь 2019 и январь 2020 года он откатал 19 ледовых шоу.

«Вся тяжесть легла на его настоящие мужские плечи, он работал не покладая рук постоянно, несмотря на то, что жена находилась в критической ситуации, на грани жизни и смерти в реанимации», — отметила певица Лия Волянская.

Однако финансовый сбор на лечение Заворотнюк Чернышев не открывал. Фанаты актрисы сразу вспомнили ситуацию вокруг болезни певицы Жанны Фриске, которой деньги собирала вся страна. Фигурист же взвалил все обязанности на себя.

Отношения Чернышева и Заворотнюк развивались стремительно и были неожиданностью друг для друга. Близкие друзья уверены, что это союз двух любящих, неординарных и талантливых людей. Подтвердить это может история о том, как спортсмен сделал актрисе предложение.