Mercedes-Benz презентовал седан CLS третьего поколения

Москва, 7 апреля. Компания Mercedes-Benz представила обновленный купеобразный седан CLS третьего поколения. Мировые продажи автомобиля запланированы в июле 2021 года.

Производители немного изменили внешний вид автомобиля. CLS отличается радиаторной решеткой, передним бампером с воздухозаборниками и хромированным серебристым сплиттером. Новой модели доступны легкосплавные диски диаметром 19 и 20 дюймов.

В салоне тоже произошли изменения. Мультифункциональный руль обтянут кожей Nappa и дополнен сенсорными панелями. Он сохранит трехспицевую форму. Емкостные датчики установят в сочетании с комплексом водительских ассистентов. У автомобиля усовершенствовали четырехцилиндровый дизель серии ОМ 654 М объемом два литра.

В Mercedes-Benz CLS добавили адаптивный круиз-контроль, который может возобновить движение после полной остановки, функцию контроля слепых зон, систему удержания автомобиля в занимаемой полосе и камеры кругового обзора с увеличенным охватом. Цены на обновленную модель станут известны ближе к старту продаж.

В феврале компания презентовала новый автомобиль С-класса. На российском рынке модель доступна с 1,5-литровым бензиновым мотором и девятиступенчатой АКПП. Цены стартуют от 3,5 миллиона рублей.