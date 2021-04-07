Двое человек погибли в страшном ДТП в Новосибирской области

Новосибирск, 7 апреля. Два человека погибли при столкновении трех транспортных средств в районе села Гусиный брод. Об инциденте сообщила пресс-служба МЧС по Новосибирской области.

Один ребенок оказался заблокирован в автомобиле. Еще одного пассажира при ДТП отбросило с моста на железные пути.

Спасатели эвакуировали мужчину с железнодорожного полотна и госпитализировали в больницу. Сотрудники МЧС проводят работы по деблокировке пострадавшего несовершеннолетнего.

Пребывшие на место происшествия медики осматривают других пострадавших. Обстоятельства аварии уточняются.