Львов, 7 апреля. Львов не намерен покупать автобусы у Минского автомобильного завода. Отказ подтвердил мэр города Андрей Садовой.

На тендере Европейского инвестиционного банка (ЕИБ), по словам Садового, побеждает МАЗ. Он уверен, это происходит потому что Белоруссия поддерживает своего производителя, которые предложили самую низкую цену и обошли украинских конкурентов. Градоначальник рассказал, что Львов подал прошение в инвестиционный банк с просьбой повторно провести тендер.

Мэр отметил, что для развития машиностроения в стране следует поддерживать украинских производителей. В связи с этим, Андрей Садовой обратился в кабинет министров «с просьбой ввести «защитные тарифы» или пошлины на закупку общественного транспорта за рубежом».

«Ведь его можно приобрести на Украине. Прошу мэров украинских городов, которые сейчас тоже стоят перед таким выбором, выбирать своего производителя», — сказал он.

В рамках проекта «Городской общественный транспорт Украины», который является финансовым соглашением между Незалежной и ЕИБ, предполагалась закупка 100 автобусов для города. Однако в январе 2021 года Садовой заявил, что без четкого понимания ситуации Львов покупать машины не будет.

Экономист Виктор Скаршевский ранее заявил, что Украина уверенным ходом идет в бездну, которая называется «аграрная сверхдержава». Согласно данным Скаршевского, машиностроение в стране занимало первое место, а скатилось на третье-четвертое место.