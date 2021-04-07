РФ к 2023 году начнет самостоятельно перерабатывать добытую в стране рыбу

Петропавловск-Камчатский, 7 апреля. Строящиеся на Дальнем Востоке заводы позволят РФ перейти на самостоятельную переработку добытой в стране рыбы. Так заявил полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.

Строительство рыбоперерабатывающих заводов ведется в рамках специально введенного механизма инвестиционных квот. За счет последних в Камчатку уже было вложено 50 млрд рублей. Средства направлены на развитие береговой переработки и модернизации флота, строительство четырех заводов и 15 судов. Все это позволяет создать новые рабочие места в регионе.

«Очень важно, что это не вахтовые, не сезонные, а круглогодичные рабочие места, это создание налогового потенциала, это создание добавленной стоимости, но это и обеспечение жителей Камчатки качественной рыбной продукцией», — заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Работа механизма распределения квот в обмен на инвестиции основана на выделении квот государством. Квоты распространяются на строительство флота и заводов. За счет 20%-ых субсидий от государства происходит стимуляция обновления промыслового флота. Использование механизма инвестиционных квот позволит построить на Дальнем Востоке 14 заводов. Девять из них уже начали работать на Камчатке, в Приморском крае и Сахалинской области.

Президент России Владимир Путин ранее поручил проверить продовольственные цены на Дальнем Востоке и принять меры по сокращению разрыва со средним уровнем по стране. Вместе с этим Правительство РФ совместно с властями региона займутся вопросом о реализации дополнительных мер по развитию местных систем здравоохранения.