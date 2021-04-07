Лавров оценил готовность РФ поставлять вакцины на транспарентной основе

Москва, 7 апреля. Россия располагает возможностями для содействия странам в приобретении и производстве отечественных вакцин от коронавируса на «прозрачной» основе.

Готовность РФ к активному сотрудничеству в этой сфере подтвердил министр иностранных дел Сергей Лавров. Он в беседе с журналистом пакистанской газеты The News International назвал вакцинацию главным приоритетом в вопросе поставок и изготовления препаратов. В настоящее время из-за ухудшения ситуации с COVID-19 проблема справедливого распределения доз встала наиболее остро.

«В этой связи готовы на транспарентной основе поставлять безопасные и эффективные российские вакцины. Работа в этом направлении ведется большая», — отметил глава ведомства.

Ранее поставку и производство российского «Спутника V» обсудили президент России Владимир Путин и бразильский лидер Жаир Болсонару. Сейчас вакцина проходит этап одобрения Национальным агентством санитарного надзора Anvisa, сообщили в пресс-службе главы республики.