Диетолог Стародубова рассказала о единых для всех принципах питания

Москва, 7 апреля. Миф, что продукты и диеты делятся на «мужские» и «женские», разрушила главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.

Специалист заявила, что для здоровых мужчин и женщин не существует диет, которые делятся по гендерным признакам. Правильнее всего будет соблюдать принципы здорового оптимального питания, которые предусмотрены для всех.

По словам Стародубовой, суточное потребление калорий должно быть равноценно энергозатратам организма. Питательность съедаемых продуктов необходимо полностью израсходовать в течение дня. Также с пищей, которая должна быть разнообразной, человеку нужно получать необходимые полезные вещества — белки, жиры, углеводы, витамины и минеральные вещества. Кроме этого, следует соблюдать определенный режим завтраков, обедов и ужинов, заявила диетолог в интервью РИА Новости.

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