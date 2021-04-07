Четыре очка Панарина помогли «Рейнджерс» разгромить «Питтсбург» в матче НХЛ

Нью-Йорк, 7 апреля. «Рейнджерс» и «Питтсбург» устроили «голевую феерию» в матче регулярного первенства Национальной хоккейной лиги (НХЛ), забросив на двоих 12 шайб.

Победу одержали хоккеисты из Нью-Йорка благодаря шести очкам российских игроков Артемия Панарина и Павла Бучневича. Итоговый счет встречи 8:4.

Панарин забросил шайбу и отдал три результативных передачи, набрав очки в четвертом матче кряду. Бучневич набрал два балла, сделав гол+пас. Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 41 бросок.

В недавнем матче нью-йоркской команды против «Баффало» Панарин отметился двумя заброшенными шайбами. Однако это не помогло подопечным Дэвида Куинна одержать победу. Тот матч «Рейнджерс» проиграли со счетом 3:2.