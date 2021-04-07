Дерматолог Галлямова опровергла риск возникновения рака из-за окрашивания волос

Москва, 7 апреля. Вероятность риска образования рака молочной железы у женщин при окрашивании волос назвали мифом. По словам дерматолога, краска не проникает в кожу и не скапливается в ней.

Вещества, которыми окрашивают голову, наносятся поверхностно, поэтому они не способны причинить вреда. Таким образом, дерматолог, трихолог Юлия Галлямова опровергла выводы ученых из Великобритании, которые ранее заявляли о вреде краски для волос.

Аналогичная ситуация складывается и с парабенами, которые якобы скапливаются в молочных железах. Эксперт напомнила, что эти токсические вещества разрушаются нашей иммунной системой.

Ранее, врач-дерматолог Юлия Галлямова рассказала об опасностях длительного ношения гель-лака на ногтях. По словам медика, вследствие этого может возникнуть подногтевая меланома.