Финансист Харченко назвала способы выгодного вложения денег

Москва, 7 апреля. Инвестиции на рынке ценных бумаг могут принести доходность до 30% годовых. Минимальная сумма вложений может составлять тысячу рублей, заявила финансовый советник Анна Харченко.

Рынок ценных бумаг регулируется Банком России и Федеральным законом. Денежные средства будут храниться безопасно у брокера, сообщает агентство «Прайм».

Харченко отметила, что не стоит бояться брокеров, так как такими могут быть всеми знакомые финансовые организации, например: Сбер, Альфа, ВТБ, Тинькофф. Если «одолжить» деньги государству или компаниям, то можно заработать от 5% до 9% годовых.

Также облигации в долларах могут принести большую доходность, чем депозит, от 1% до 3%. Еще больше можно заработать на покупке акций (10–30%), однако тут уже есть большой риск, подчеркнула Харченко.

Московская биржа совместно с Центробанком готовит этический кодекс для фондового рынка. Он закрепит правила честной конкуренции на бирже и исключит возможность недобросовестных практик.