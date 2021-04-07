Первый крытый каток «Вулкан» появился на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, 7 апреля. Крытый каток с искусственным льдом «Вулкан» появился на Камчатке. Его построили за восемь месяцев, рассказали в пресс-службе полпредства президента в ДФО.

Каток построили за счет средств резидента территории опережающего развития «Камчатка». Спортивный объект передадут властям региона в рамках концессионного соглашения. Посетил с проверкой «Вулкан» вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

В состав катка входят открытая и закрытая площадки, ориентированные как на новичков, так и на опытных спортсменов. Крытая зона «Вулкана» включает в себя арену с ледовым полем, трибуны на 200 мест, залы для силовой и спецподготовки, медкабинет и раздевалки, отметил директор ТК «Логистик» Максим Литвиненко.

«Всегда хорошее впечатление от посещения спортивных объектов. Всегда приятно видеть детей, сейчас у детей энергии много, когда ребята тренируются, у них совершенно другие глаза, другое настроение», — приводит слова Трутнева пресс-служба.

Новый крытый каток должен помочь вовлечь жителей региона в массовый спорт. А пока больше всего приверженцев активного образа жизни зафиксировано в Краснодарском крае. Там спортом регулярно занимаются как любители, так и профессионалы.