Центробанк поддержал инициативу увеличения пенсионного налогового вычета

Москва, 7 апреля. Центральный банк готов поддержать инициативу по увеличению пенсионного налогового вычета, у граждан может появиться возможность ежегодно возвращать до 52 тысяч рублей.

Центробанк полагает, что введение пенсионного налогового вычета для россиян поспособствует выравниванию конкурентных условий для финансовых организаций разных видов и увеличению стимулов для формирования долгосрочных сбережений. Если данная идея будет одобрена, то россияне каждый год смогут возвращать себе около 52 тысяч рублей, рассказал заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин «Известиям». Такую идею ранее предлагали в Ассоциации негосударственных пенсионных фондов «Альянс пенсионных фондов» (АНПФ) и Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ).

«Предоставление клиентам негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в рамках деятельности по НПО дополнительных налоговых льгот, аналогичных льготам, предоставляемым в рамках реализации ИИС, будет способствовать выравниванию конкурентных условий для финансовых организаций разных видов и увеличению стимулов для формирования долгосрочных сбережений», — отметил специалист.

Председатель профсоюза сотрудников ОВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти Юрий Корчак направил в Конституционный суд России жалобу, от ранее служивших в ОВД пенсионеров. Профсоюз составил документ в связи с тем, что пенсии некоторых экс-сотрудников могут не достигать 10 тыс. рублей.