Небольшие банки могут оказаться безопаснее крупных для вложения средств

Москва, 7 апреля. Человек, который собирается открыть счет в банке, должен детально изучить организацию. Об этом предупредил кандидат экономических наук Юрий Твердохлеб.

Все предписания Центробанка обычно публикуются на официальном сайте, поэтому он может стать одним из основных источников информации. Для определения надежности и стабильности банка следует разобраться в его отчетности и изучить материалы в СМИ, передает радио Sputnik.

«Банки с базовой лицензией — это, как правило, небольшие банки, которые занимают какую-то нишу в этом бизнесе. <...> Как показывает практика, иногда малые, средние банки в условиях кризисных явлений могут демонстрировать даже большую стабильность, чем банки более крупные», — отметил экономист.

Система страхования вкладов сейчас работает довольно хорошо, поэтому вернуть средства в случае форс-мажора скорее всего удастся. Твердохлеб посоветовал не гнаться за выгодными условиями, так как чаще всего такие предложения скрывают за собой большие проблемы.

Более 1,5 тысячи лжебанков ранее выявили только в первом квартале 2021 года. Мошенники выманивают платежные данные граждан и другую конфиденциальную информацию.