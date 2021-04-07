Офис президента Украины раскрыл ТВ-шоу, которые приносят Зеленскому доход

Киев, 7 апреля. Президент Украины и сооснователь студии «Квартал 95» Владимир Зеленский не получает дивидентов от показа сериала «Папик» на российском телевидении.

Сериал покажут на телеканале СТС, в отношении которого действуют украинские санкции. Комментируя появление проката на российском ТВ, администрация Зеленского заявила, что право предоставления и реализации продуктов украинской студии по всему миру принадлежит шведской компании Eccho Rights, являющейся многолетним партнером «Квартала», сообщает РИА Новости.

В пресс-службе добавили, что Зеленский получает доходы от использования торговых марок, которые принадлежат ему. Самые крупные роялти в 2019 и 2020 годах президент Украины получил за «Рассмеши комика», «Вечерний квартал» и «Женский квартал». Эти проекты были созданы на территории Незалежной.

Недавно Зеленский тайно вылетел в Катар на день раньше установленного времени, что вызвало негодование у народного депутата Верховной рады Владимира Арьева. Политик отметил, что внезапная поездка президента за счет государства «выходит за пределы всех рамок приличия».