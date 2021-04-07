Обязательную замену паспорта могут упразднить в России

Москва, 7 апреля. Жителям России не потребуется менять паспорт, если законопроект министерства внутренних дел о 20-ой странице документа вступит в силу.

Последняя страница паспорта содержит памятку. МВД предлагает расширить список и добавить в него сведения, напоминающие об особом статусе документа и возрасте его получения, передает РИА Новости.

«В случае принятия изменений гражданам производить замену паспортов в обязательном порядке не потребуется», — сообщили в ведомстве.

Россияне получают новые паспорта по достижении 14, 20 и 45 лет. В документе, удостоверяющем личность, также могут начать указывать группу крови и резус-фактор по желанию владельца.

МВД РФ ранее предложило новые правила, касающиеся замены просроченного паспорта. Владельцы смогут пользоваться документом еще месяц после истечения его срока годности.