Собчак не может достроить дом в элитном поселке

Москва, 7 апреля. Перед рождением сына Платона телеведущая Ксения Собчак приобрела таунхаус на Рублевке, в элитном коттеджном поселке «Горки-8». Как выяснили журналисты, грандиозное строительство застопорилось после пандемии, поэтому Собчак приходится браться за любую рекламу, лишь бы заработать денег.

Сейчас экс-ведущая «Дома-2» живет в апартаментах в три этажа, чья площадь составляет 335 кв. метров. После свадьбы с Константином Богомоловым Собчак задумалась о втором ребенке и решилась построить еще один особняк в том же поселке.

Строители сообщили KP.RU, что особняк возводят из финской северной сосны площадью 1000 квадратных метров. Дом должен был быть двухэтажным, однако из-за неровностей участка пришлось соорудить еще и цокольный этаж.

«В среднем дом как у Собчак обходится покупателю в 40 млн рублей», — заявила дизайнер интерьеров Ирина Лукьянова.

Семья телеведущей должна была отметить новоселье прошлым летом, однако из-за пандемии строительство остановилось. Второй этаж и веранда все еще остаются не достроенными.

«Многие сейчас критикуют Собчак за интервью со скопинским маньяком, но ей нужен хайп, корпоративов почти нет. Судя по всему, у нее сейчас нет свободных средств, чтобы достроить дом», — заявила промоутер Алина Красная.

По словам эксперта, Собчак приходится соглашаться на любую рекламу на своей странице в Instagram, которая сегодня стала основным доходом теледивы. Стандартный пост звезды стоит 1 млн рублей. Эксперт привела в пример недавнее рекламное интервью телеведущей с психологом, «который платит звездам не менее полутора миллионов рублей».

«Ксению не смутило, что психолог в прямом эфире вынесла вердикт: ее сын Платон наиболее близок с ее мужем Богомоловым, а не с мамой или с отцом. Когда платят такие большие деньги за рекламу, Собчак готова разбирать у всех на виду даже внутрисемейные дела», — отметила Красная, добавив, что это говорит о том, что с финансами у Собчак «и правда сейчас не очень хорошо».

Ранее стало известно, что ежемесячные траты Собчак на «коммуналку» составляют около 300 тыс. рублей. В эту сумму входит оплата охраны дома в поселке «Горки-8», коммунальные платежи, услуги няни и домработницы.