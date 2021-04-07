МИД России усомнился в ценности США для «нормандской четверки»

Москва, 7 апреля. Используемые сейчас Вашингтоном политические подходы не приветствуются в «нормандской четверке». США в числе России, Германии, Франции и Украины делать нечего, заявили в МИД РФ.

Стремление американской стороны присоединиться к переговорам по Донбассу не должно ни к чему привести. Это недопустимо из-за реализуемой властями политики поддержки Киева в эскалации конфликта в Донбассе. Опасения относительно присоединения США к «нормандскому формату» высказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«С теми подходами, которые демонстрирует и применяет Вашингтон, ему нечего делать в «нормандском формате», — заявил представитель ведомства в интервью РИА Новости.

Ранее он оценил перспективы возвращения российского посла Анатолия Антонова в США. По его словам, в ближайшем будущем такой сценарий маловероятен, но в силах Вашингтона изменить это.