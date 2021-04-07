Наталья Дрожжина попала в поле зрения угрозыска в 80-е годы как жена Буряце

Москва, 7 апреля. О свадьбе Натальи Дрожжиной и цыганского артиста Бориса Буряце рассказал старший оперуполномоченный по особо важным делам 2-го (убойного) отдела МУРа Игорь Васильев.

Дрожжина вместе со своим супругом Михаилом Цивином стала фигуранткой уголовного дела о махинациях с имуществом семьи Баталовых. Позднее появилась информация, что актриса в 80-ые годы вышла замуж за цыганского барона Бориса Буряце, связанного с криминалом. Цивин же отрицает ее брак с Буряце, говоря, что их семью в очередной раз пытаются оклеветать.

Ветеран московского уголовного розыска, полковник милиции Игорь Васильев в интервью KP.RU рассказал, что в 80-е годы он служил старшим оперуполномоченным по особо важным делам 2-го (убойного) отдела МУРа. Буряце тогда проходил одним из подозреваемых по делу об убийстве Ксении и Татьяны Троицких и их домработницы Надежды Фроловой.

Преступники мучили своих жертв, душили, пробили голову нунчаками ради уникальных ювелирных изделий, которыми владели Троицкие.

«В списках подозреваемых оказалось много знаменитостей. В квартире Троицких мы обнаружили 11 записных книжек с пятью тысячами номеров телефонов. География их знакомств была обширна — весь Советский Союз. Каждый из телефонных абонентов автоматически попадал в подозреваемые», — вспоминает бывший милиционер.

На Буряце вышли после того, как знакомые рассказали о его попытках купить драгоценности у Троицких. Опера предполагали, что отбывающий срок в колонии мужчина мог руководить операцией.

«Забегая вперед, скажу, что Буряце оказался не причастен к убийству Троицких. Но в исправительно-трудовом учреждении наши сотрудники узнали, что в колонии Буряце женился. На ком? На Наталье Дрожжиной. После этого она тоже попала в наше поле зрения», — рассказал Васильев.

По словам экс-милиционера, «Дрожжина и Буряце хорошо знакомы». Цивин может отрицать этот факт, однако, по словам Васильева, «информация об этом браке есть в материалах уголовного дела об убийстве Троицких».

Следователь полагает, что Дрожжина нужна была Буряце для связи с внешним миром, поскольку ей он мог доверять. Актриса «входила в круг лиц, имевших отношение к покупке и продаже драгоценностей».

Ранее в беседе с ФАН Цивин категорично отрицал слухи о возможном браке Дрожжиной и Буряце. По его словам, это он был знаком с мужчиной, а не его жена.