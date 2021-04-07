Профессор Чумаков рассказал о лечении глиобластомы на примере Заворотнюк

Москва, 7 апреля. Глиобластома представляет смертельную опасность для здоровья и не поддается полному лечению. Об этом рассказал профессор, член-корреспондент РАН Петр Чумаков.

Одним из самых известных примеров заболевания глиобластомой является актриса Анастасия Заворотнюк. Звезда борется с опухолью и ее последствиями больше двух лет. Она обращалась к российским и иностранным врачам, однако уже больше года наблюдается в Центральной клинической больнице (ЦКБ) при Управлении делами президента России в Москве. Медики пытаются лечить Заворотнюк уникальной вакциной с иммунными клетками, созданной специально для артистки.

Профессор Чумаков раскрыл нюансы лечения глиобластомы в эфире программы «Основано на реальных событиях» на телеканале НТВ. После появления в организме раковых клеток они начинают стремительно расти. При достижении четвертой стадии рак чаще всего приводит к смерти, сказал профессор.

Ведущий программы поинтересовался у Чумакова о новом методе лечения рака. Он заключается в вирусной терапии заболевания. В ответ профессор заявил, что детальное изучение клеток опухоли Заворотнюк показало высокую чувствительность новообразования к ряду препаратов.

Удаление опухоли имеет высокий риск неврологических последствий. Они могут заключаться в потери речи, снижении чувствительности конечностей. Однако самым страшным является невозможность полного удаления глиобластомы.

«Самое страшное, что удалить глиобластому полностью невозможно. Потому что опухолевые клетки неоднородны. Небольшое количество клеток опухоли устойчивые к воздействиям даже когда большая часть клеток огибают, потом дают рецедив. Плюс это сложно и очень дорого», — пояснил Чумаков.

Ситуация Заворотнюк не так плоха, как часто бывает при глиобластоме. Многие пациенты с таким диагнозом не могут побороть болезнь, но актрисе удается справляться с недугом уже на протяжении двух лет. Однако с актерской карьерой звезде придется попрощаться, считает Чумаков.