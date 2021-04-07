Украина готовит сюрприз для «пророссийских» депутатов в Верховной раде

Киев, 7 апреля. Верховная рада Украины собирается обновить закон о государственной тайне. Об этом 6 апреля рассказал депутат от партии «Слуга народа» Федор Вениславский.

Новый законопроект «О безопасности классифицированной информации» позволит создать новейшую систему хранения секретных данных. Аналогичная используется в странах Североатлантического альянса, отметил парламентарий.

«Процессы будут такие, что значительная часть информации, которая составляет государственную тайну, будет отнесена к информации меньшего уровня правовой защиты», — рассказал Вениславский.

Депутат подчеркнул, что Рада разрабатывает комплекс мер по ограничению допуска к гостайне так называемых «пророссийских парламентариев». По его словам, сейчас все члены партий имеют одинаковый допуск без проведения каких-либо особых проверок.

«И даже депутаты, которые симпатизируют в данное конкретное время Российской Федерации, они, лишь формально подписав обязательство о неразглашении, получают допуск», — выразил недовольство депутат.

Ситуацию необходимо исправить. Для этого требуется ввести более жесткие меры допуска политиков к секретной информации и внедрить систему тщательных проверок, добавил Вениславский.

Ранее депутаты Львовского горсовета потребовали запретить деятельность фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь». Соответствующая просьба была направлена Совету национальной безопасности Украины (СНБО) и президенту страны Владимиру Зеленскому.