Запланированный на декабрь пуск «Союза» с космодрома Куру могут перенести

Москва, 7 апреля. Россия планировала запустить в 2021 году три ракеты-носителя «Союз-СТ» с космодрома Куру. Один из намеченных пусков могут перенести на следующий год.

О переносе запуска с космодрома, расположенного во Французской Гвиане, сообщили источники в ракетно-космической отрасли. Речь идет о «Союзе», который должен был вывести на орбиту британские спутники.

«Намечавшийся на декабрь 2021 года старт ракеты «Союз» с 34 британскими спутниками OneWeb с Куру отложен, предварительно, на февраль 2022 года», — сообщил РИА Новости один из источников.

В РКК «Энергия» ранее заявили об отправке двух пилотируемых космических кораблей «Союз МС» к Международной космической станции по ускоренной схеме. До МКС они смогут добраться примерно за три часа.