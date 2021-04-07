Диетолог Черняева раскрыла состав качественного мясного полуфабриката

Москва, 7 апреля. Жители России хотят экономить время на приготовлении пищи, поэтому выбирают полуфабрикаты. Как среди всей продукции выбрать качественный товар, рассказала диетолог Мария Черняева.

Тренд на полуфабрикаты сохранится, но люди будут делать выбор в пользу более экологичной и понятной продукции. Многие начали заботиться о своем здоровье, поэтому и питаться стараются качественной едой, объяснила Черняева в беседе с радио Sputnik.

Многие покупают мясные полуфабрикаты. Среди обилия продукции стоит обратить внимание на ту, где меньше всего наименований в составе. Идеальным, по мнению диетолога, можно назвать сочетание мяса, соли и специй без лишних добавок.

«Чем проще состав, тем лучше. Главное, чтобы не было глутамата, он улучшает вкус продукта, но вызывает зависимость», — предупредила специалист.

Однако в составе некоторых полуфабрикатов может быть около 2000 непроверенных химических веществ, которые негативно сказываются на здоровье. Такие продукты способны повысить риск развития рака, предупредили ученые из Некоммерческой рабочей группы по охране окружающей среды и общественного здравоохранения.