Беременная участница «Дома-2» Ирина Пинчук попала в больницу с угрозой выкидыша

Москва, 7 апреля. Звезда реалити-шоу «Дом-2» и видеоблогер Ирина Пинчук находится в интересном положении. Однако ее беременность протекает не совсем гладко.

Пинчук и ее возлюбленный Арай Чобанян ждут появления на свет малыша. Блогер тщательно следит за своей беременностью, поэтому регулярно посещает клинику.

Очередное медицинское обследование показало, что у будущей мамы есть определенные осложнения. Врачи предложили Ирине госпитализацию, так как у нее сузилась шейка матки, что может привести к тяжелым последствиям для здоровья участницы «Дома-2» и даже выкидышу.

Медики заявили, что она должна находиться под пристальным наблюдением врачей в связи с высоким риском невынашивания плода. Однако Пинчук отказалась от госпитализации. Блогер предпочитает оставаться дома, но каждый день ездить в медцентр на капельницу. В своем Instagram будущая мать рассказала, что, возможно, ей поставят специальное устройство, которое будет поддерживать работу внутренних органов.

Ранее создатель реалити-шоу «Дом-2» Валерий Комиссаров заявил, что обновленный проект на телеканале «Ю» может быстро закрыться. Продюсер не верит в успех новой версии, так как выпуском шоу занимается не он.