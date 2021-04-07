Астролог Володина спрогнозировала самую коварную неделю в апреле

Москва, 7 апреля. Риск попадания в сомнительную ситуацию на этой неделе особенно велик, в связи с этим необходимо тщательно обдумывать каждую идею. Об этом рассказала астролог Василиса Володина.

Специалист утверждает, что нужно избегать необдуманных резких действий из-за душевных порывов, в первую очередь это относится к финансовым делам и личной жизни. Со слов Володиной, каждое опрометчивое действие в этот период может стать «точкой невозврата».

«Повышены риски попасть в историю (не в том смысле, что на странице учебников, а в том смысле, что «вляпаться»)», — подчеркнула эксперт.

Астролог отметила, что избежать неприятных жизненных ситуаций поможет разрыв контактов со «странными людьми». Риски Володина объяснила расположением звезд. Виной этому Марс, находящийся в секстиле к Венере в Овне, а к концу недели жители Земли ощутят на себе влияние квадрата Марса к Нептуну.

Несмотря на возможные сложности, Володина посоветовала женщинам в апреле не сдерживать своих эмоций, особое внимание уделить внешности: принарядиться, сменить имидж или даже решиться на пластическую операцию.