«Кредиторы начали осаждать»: долги Заворотнюк стали предметом обсуждений на ТВ

Москва, 7 апреля. В то время как Анастасия Заворотнюк продолжает бороться с раком мозга, кредиторы не перестают ее осаждать, предъявляя все новые и новые иски на баснословные суммы.

Около семи лет назад звезда приобрела большой дом. Для этого она взяла ссуду в банке на 537 тыс. долларов. Вносить платежи в отведенный период у нее не получилось. Ситуация обострилась после резкого скачка курса доллара. Тогда Заворотнюк оказалась просто не в состоянии погасить долг. Только в 2018 году сторонам удалось договориться.

Однако через несколько дней к ней «пристали» другие инвесторы и судебные приставы. В частности это связано с неудавшейся стройкой катка, который Заворотнюк приобрела в подарок супругу Петру Чернышеву. Проект в итоге прогорел, а актриса осталась должна 44 млн рублей в иностранной валюте, напомнила корреспондент «Комсомольской правды» Екатерина Степанова в рамках программы «Основано на реальных событиях» на НТВ.

При этом дорогостоящее лечение звезды требует постоянных вложений. Семья Заворотнюк не стала организовывать финансовый сбор по всей стране, как это было в случае с певицей Жанной Фриске. Все обязанности на себя взвалил супруг актрисы Петр Чернышев.

Ранее стало известно о включении Анастасии Заворотнюк в список должников Федеральной службы судебных приставов. Звезду заподозрили в неуплате налогов на сумму около 80 тыс. рублей за недвижимость в Центральном административном округе Москвы.