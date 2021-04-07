Ксения Бородина попала в больницу после «выстрела» на спектакле Ренаты Литвиновой

Москва, 7 апреля. Поход в Московский художественный академический театр обернулся для ведущей «Дома-2» Ксении Бородиной большим стрессом и посещением больницы. Впереди теледиву ждет длительное лечение.

На своей странице в Instagram телеведущая рассказала, что вместе с подругой посетила спектакль с участием известной российской актрисы Ренаты Литвиновой.

«Тут к концу первого акта, абсолютно неожиданно для всех, прозвучал выстрел! Все ахнули, и я в том числе. Оказалось, так надо, это часть сценария, но возраст видно дает о себе знать. Ровно через 15 минут, у меня начались боли в груди. Всю ночь мысли, что сердце или невралгия. Всю ночь схватывало», — посетовала Бородина.

После бессонной ночи теледива рванула в больницу, где срочно прошла УЗИ, эхо сердца и посетила невролога.

«В итоге на УЗИ — все ок, а вот невралгия есть. Прописали массажи и медикаменты. Сходили в театр. Я вот не люблю ужасы, аттракционы и прыжки с парашютом — все это давно не моя история. Кто мог подумать, что выстрелы в театре меня подкосят», — резюмировала Бородина.

Поклонники поддержали телеведущую, посчитав, что организаторы спектакля обязаны заранее предупреждать зрителей о подобных моментах.

На прошлой неделе стало известно, что закрытый в начале года телепрокет «Дом-2» возобновит работу на канале «Ю». Телестройка вернется в эфир 19 апреля. По предварительным данным, шоу сохранит классический формат с его старыми ведущими Ольгой Бузовой, Ксенией Бородиной, Владом Кадони, Ольгой Орловой и Андреем Черкасовым.