Фигуристка Медведева назвала самый популярный зимний вид спорта у россиян

Москва, 7 апреля. Обладательница серебряной медали Игр в Пхенчхане Евгения Медведева рассказала, какой из зимних видов спорта является самым популярным в России.

Медведева призналась, что не сомневается в популярности фигурного катания в РФ. Лучшими в этом виде спорта, по ее словам, являются российские фигуристы. Она привела в качестве примера итоги недавно прошедшего чемпионата мира, где россияне сумели завоевать 75% золотых медалей, пишет RT.

«Можно ли говорить, что фигурное катание в России — зимний вид спорта номер один? Это 100%», — подчеркнула Медведева.

Российская фигуристка Алена Косторная ранее прокомментировала свое возвращение в команду Этери Тутберидзе. По словам спортсменки, ей удалось «войти в зону комфорта».