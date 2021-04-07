Посол России в США Антонов отложит возвращение в Вашингтон

Москва, 7 апреля. Возвращение посла РФ Анатолия Антонова в США произойдет нескоро. Это будет зависеть от шагов Вашингтона. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Антонов может вернуться в Соединенные Штаты только после шагов с американской стороны для нормализации отношений. О точных сроках возвращения пока говорить рано, считает замглавы МИД РФ.

Российский посол был отозван в Москву после резонансной речи президента США Джо Байдена о лидере РФ Владимире Путине. В настоящий момент продолжаются консультации по вопросам сотрудничества с Вашингтоном.

Представитель российского посольства в США встречался с помощником президента РФ Юрием Ушаковым. Об итогах встречи доложили Путину.