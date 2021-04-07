Минздрав РФ предупредил пожилых людей о тяжелой переносимости COVID-19

Москва, 7 апреля. Коронавирус у пожилых в 30% случаев протекает в тяжелой форме. Об этом рассказала директор геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н. И. Пирогова Ольга Ткачева.

Эксперт в интервью «Известиям» сообщила, что у Минздрава есть специальное издание по COVID-19, где люди могут ознакомиться с эффективными способами лечения возрастных людей и прохождения курса реабилитации. Ткачева предупредила о синдроме мальнутриции, который приводит к тому, что пациенты недоедают. Это может спровоцировать массу проблем со здоровьем. Для недопущения этого процесса Минздравом разработаны специальные программы питания.

Ткачева рассказала о таком недуге, как саркопения. Она развивается у многих пожилых людей в течение периода заболевания. При нем, по словам специалиста, серьезно снижается мышечная масса. Купировать проблему поможет специально разработанная физкультурная программа, а также питание с повышенным содержанием белка.

Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев призвал пожилых граждан к вакцинации от коронавируса. По его словам, таким образом они обезопасят не только себя, но и внесут вклад в общую борьбу с инфекцией.