Юрий Стоянов пожаловался на эйджизм и насмешки над возрастом

Москва, 7 апреля. Актер Юрий Стоянов, сегодня как никогда востребованный в профессии, признался, что публика не всегда позитивно воспринимает его эксперименты, называя слишком старым для активной деятельности.

Летом звезде некогда мега-популярного «Городка» исполнится 64 года. В YouTube-шоу «Эмпатия Манучи» актер посетовал, что ему пока не удалось реализовать свой актерский талант в полной мере.

«Я каждый раз смотрю, как кто-то играет — и как заплачу или засмеюсь. Жена спрашивает: «Неужели так хорошо?». А я: «Нет, я просто вместо него сыграл». Как бы я сыграл! Смотрю эти фильмы современные, столько ролей — и все как песок сквозь пальцы. Сколько их убегает! Это все без меня. А я, говоря тактично, немолодой артист…» — пожаловался Стоянов.

Он обратил внимание на тот факт, что в последние годы можно рассмотреть негативное отношение к возрастным актерам: «самым настоящим издевательством над немолодостью».

«Вот эти все комментарии в адрес моих коллег: «Морду натянула»; «Лицо искромсала»; «Боже, а какой же он старый!». Они что, не понимают, что мы все умрем? Мне очень нравится мое состояние. Нравится мой путь туда. Мы не ощущаем свой возраст. Возраст в глазах человека напротив, во мне его нет», — подчеркнул он.

Сегодня, по словам актера, нужно четыре слагаемых, чтобы быть успешным: быть здоровым, богатым, безразличным и молодым. И такое состояние дел актера обижает, поскольку, подчеркнул Стоянов, он гордится своим возрастом.

«У нас это называется период дожития. Какого дожития?! Я понять не могу! Почему так происходит? Это такое проявление юношеской жестокости, слабоумия? Книжек они мало читают», — возмутился артист.

Он посоветовал молодым людям посмотреть сериал «Метод Комински», чтобы понять, что и после 60-ти есть жизнь.

«Не лишайте права таких людей на творчество, даже на любовь и на создание. Не лишайте их права перспективы, они тоже имеют право мечтать», — отметил Стоянов.

В начале марта артист рассказал о непростой работе над сериалом «Вампиры средней полосы». По его словам, это был второй случай в его карьере, когда сценарий был написан специально для него. Однако через какое-то время ему пришлось отказаться от проекта из-за загруженности работой.

Тогда на свое место он посоветовал Михаила Ефремова. Последний отснялся в 30% материала, когда произошла смертельная авария. Ефремов попал под следствие, поэтому съемки вновь оказались под угрозой срыва. Тогда создатели проекта вновь обратились к Юрию Стоянову.