Два корабля «Союз МС» полетят на МКС по сверхбыстрой схеме

Москва, 7 апреля. Пилотируемые корабли «Союз МС» отправятся к МКС по трехчасовой схеме. Об этом рассказал начальник отдела баллистики Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Рафаил Муртазин.

По его словам, в 2021 году полеты «Союзов» будут проводиться по двухвитковой схеме, «грузовиков» — по двухсуточной. Также он отметил, что обеспечить «узкую» фазу для всех кораблей является непростой задачей.

В октябре 2020 года пилотируемый корабль впервые был запущен к Международной космической станции по двухвитковой схеме. «Союз МС-17» смог долететь до МКС за три часа и три минуты. Следующий запуск аппарата «Союз МС» запланирован на 9 апреля. Ожидается, что путь составит 3,5 часа.

В корпорации «Роскосмос» ранее сообщили, что МКС планируется эксплуатировать до 2025 года. Однако сейчас компания приступила к рассмотрению вопроса о продолжении работы станции вплоть до 2030 года.