Некоторые симптомы помогут отличить COVID-19 от аллергии у детей

Москва, 7 апреля. Проявление аллергических симптомов может оказаться схожим с признаками коронавирусной инфекции. Как отличить одно от другого, рассказала врач аллерголог-иммунолог Ксения Нуруллова.

Условия пандемии заставляют родителей переживать даже при минимальных проявлениях симптоматики. Чувство тревоги вполне обоснованно, так как многие признаки схожи, сообщила врач «Известиям».

Среди симптомов COVID-19 выделяют потерю обоняния и вкуса. Однако у детей эти признаки могут быть слабо выражены либо отсутствовать. При аллергии ребенок может хуже чувствовать запахи, но ухудшение обоняния будет обусловлено отеком слизистой оболочки. Кроме того, при аллергическом рините может проявляться покраснение, заложенность и зуд носа.

Неправильное лечение способно ухудшить состояние ребенка. При появлении симптомов лучше обратиться к врачу.

К сезону аллергий специалисты советуют готовиться заблаговременно. От некоторых раздражителей может защитить очки и маска.