Кристина Асмус рассказала, чем ее «заразил» Харламов

Москва, 7 апреля. Семейная жизнь с шоуменом Гариком Харламовым имела неожиданные последствия для актрисы Кристины Асмус.

Актер страдает аэрофобией, и, как выяснилось, боязнь летать на самолетах передалась и его бывшей супруге.

«Я летала всегда очень много и на чем угодно, но Гарик «заразил» меня аэрофобией». Летаю, конечно, но нечасто», — пожаловалась 32-летняя актриса во время общения с поклонниками в соцсети.

Она отметила, что предпочитает передвигаться на гастролях в основном на поездах. И лишь изредка соглашается на самолет.

Ранее, общаясь с поклонниками в сторис Instagram Асмус намекнула, что в ее личной жизни произошли изменения и место Харламова уже занято другим.

«Секс присутствует в моей жизни», — сообщила она фанатам.

Асмус и Харламов развелись в октябре 2020 года после восьми лет брака. Бывшие супруги стараются поддерживать дружеские отношения ради совместной дочки Анастасии. Правда, недавно актриса сообщила, что общение с шоуменом складывается тяжело, поскольку он на нее очень сильно обижен.

Ранее журналисты узнали, сколько зарабатывают российские звезды за одно мероприятие после снятия «коронавирусных» ограничений. В частности, за съемочный день звезде «Физрука» Дмитрию Нагиеву платят 300 тыс. рублей. Такую же сумму режиссеры предлагают звезде «Адмирала» Константину Хабенскому. Новое поколение артистов — Никита Ефремов, Кристина Асмус и Александра Бортич — согласны работать за 200 тыс. рублей в день.