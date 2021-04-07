Ракетные комплексы «Бал» обеспечат безопасность Северного морского пути

Москва, 7 апреля. Безопасность судоходства на Северном морском пути будут обеспечивать береговые ракетные комплексы «Бал». Об этом сообщают «Известия».

Береговые ракетные комплексы (БРК) уже прибыли в распоряжение российского контингента на архипелаге земля Франца Иосифа. В дальнейшем ожидается, что вооружение будет поставляться в другие регионы.

Военный аналитик Виктор Мураховский считает, что поставки дивизионов «Бал» являются очередным этапом развертывания арктической группы войск РФ. По его словам, оружие будет защищать акваторию России, в международных водах БРК задействованы не будут.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что присутствие вооруженного контингента РФ в Арктике необходимо. По его словам, наращивание военной мощи страны в регионе является ответной мерой на аналогичные действия США.