Чернышев достал помолвочное кольцо для Заворотнюк «из трусов»

Москва, 7 апреля. Актриса Анастасия Заворотнюк только с фигуристом Петром Чернышевым стала по-настоящему счастливой. Близкие люды называли пару «союзом во имя любви и добра».

Отношения Заворотнюк и коллеги по сериалу «Моя прекрасная няня» Сергея Жигунова длились два года. Фанаты уже ждали предложения руки и сердца, но артист внезапно понял, что «сердечко Заворотнюк ускользает», отметила актриса Лия Воянская в эфире НТВ «Основано на реальных событиях».

«Отношения длились долго, несколько лет. Но интересно то, что Жигунов устроил ее личную жизнь, считай. Если бы он не пробивал ее участие в разных шоу, то жизнь Насти сложилась бы по-другому», — заметила журналист Евгения Кириченко.

Чернышев и Заворотнюк познакомились во время съемок ледового шоу. Анастасии, как ведущей, нужно было научиться кататься на коньках. В тренеры она себе и выбрала Чернышева. Как отмечают друзья звезды, он согласился и определил свою судьбу.

«Это очень близко. Это очень притягательно. Потому что падая на льду, девушка всегда нуждается в поддержке, которую оказывал Петр. И честно сказать, если бы я оказалась в объятиях Петра, я бы бросила даже 10 мужей ради такого красавца», — рассказала в эфире программы певица Виктория Пьер-Мари.

Ведущий «Основано на реальных событиях» Михаил Генделев отметил, что именно тогда глаза актрисы засветились от счастья. Ее новые отношения кардинально отличались от предыдущих. Они развивались стремительно, ради них Чернышев даже отказался от своей предыдущей любви, позвав Заворотнюк поужинать в ресторане.

В августе 2008 года во время отдыха в Сардинии и фигурист пригласил возлюбленную на пляж. Заворотнюк в старых интервью рассказывала, что в тот момент сомневалась, что у них что-то получится. Она была в плохом настроении и не заметила вдохновенного Чернышева.

«Он взял ее руку, было холодно. Говорит: «Настя посмотри, что в руке». А там — кольцо», — рассказала Воянская.

«Как звездочку с неба, достал кольцо из трусов», — пошутила корреспондент «Комсомольской правды» Екатерина Степанова.

Анастасия называла этот момент одним из самых счастливых в жизни. Свадьбу пара сыграла уже через две недели, а позже они повенчались. По словам знакомых, Чернышев полюбил детей Заворотнюк как своих, и знаменитости наконец почувствовали счастье. После рождения общей дочки Милы, по словам звезды «Моей прекрасной няни», ее жизнь превратилась в сказку.

Ранее онкобольная Анастасия Заворотнюк отпраздновала свое 50-летие. Родственники скрывают болезнь актрисы с 2019 года и борются за ее жизнь. Петр Чернышев показал себя с лучшей стороны, работая на износ для продолжения лечения супруги.