Амбициозный план вакцинации загнал Великобританию в тупик

Лондон, 7 апреля. Заявленные британскими властями сроки вакцинации от коронавируса могут сорваться. Во избежание этого правительству придется наладить поставки препаратов из России или Китая.

Сейчас обсуждается вопрос введения ограничений на прививку вакциной компании AstraZeneca для пациентов младше 30 лет. В случае принятия мер Лондон рискует остаться без достаточного количества доз для полной иммунизации населения к 31 июля. Чтобы такое осуществить необходимо в ближайшее время приобрести еще миллионы других вакцин, что почти невозможно. Это связано с длительностью процесса одобрения и поставок медикаментов.

«Единственная альтернатива для правительства — отменить установленную дату. Либо, как вариант, попытаться одобрить и наладить поставку вакцин из России или Китая», — отметил эксперт по инфекционным заболеваниям из Университета Рединга Саймон Кларк.

В общей сложности Лондон законтрактовал 457 млн доз вакцин. Их должно хватить, чтобы привить всех жителей Великобритании по пять раз. Однако реализация всего плана зависит от времени поставок.

Ранее в Соединенном Королевстве приостановили клинические испытания вакцины AstraZeneca на детях. Причиной стали неоднократные случаи образования тромбов у взрослых.