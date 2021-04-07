Пользователей WhatsApp предупредили о подозрительных сообщениях от «близких»

Москва, 7 апреля. Новый вид мошенничества появился в WhatsApp. Пользователям приходит сообщение от «близкого» человека с просьбой сообщить одноразовый код.

Пользователям поступает ссылка с кодом. Если следовать инструкции «близких» и сообщить им информацию, то учетную запись можно потерять. Мессенджер не просит указывать электронную почту к аккаунту, он отправляет ОТР-пароль на телефон. Это делается для проверки владельца номера.

Если сообщения с запросом пароля приходят, следует напрямую связаться с человеком и включить у себя двухфакторную аутентификацию в настройках учетной записи. В этом случае пользователю нужно вводить свой PIN-код для доступа в аккаунт.

Разработчики WhatsApp ищут способы не только обезопасить пользователей от действий хакеров, но и упростить им перенос данных между разными операционными системами. Сейчас подобная функция находится на стадии тестирования и может появиться в одном из обновлений.