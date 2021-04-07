Гипертоникам рекомендовали отказаться от вяленого мяса

Москва, 7 апреля. Вяленое мясо содержит большое количество соли, что значительно повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, объяснили члены медицинского сообщества Action in salt.

Часть мясных продуктов может оказать пагубное влияние на артериальное давление. По словам медиков, повышенное потребление соли нарушает баланс натрия в организме, что приводит к скапливанию жидкости и впоследствии к повышению кровяного давления. Основной источник ежедневной нормы натрия — это хлебобулочные изделия, бутерброды, а также колбаса и мясные деликатесы.

Уменьшение натрия в организме может увеличить продолжительность жизни. Например, такая диета приводит к 16-процентному снижению смертности от инсульта и 12-процентному снижению смертности от ишемической болезни сердца.

Ранее диетолог Марина Макиша рассказала, к каким последствиям может привести неправильное употребление говядины. По словам специалиста, жареная говядина провоцирует старение организма.