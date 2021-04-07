Пленница скопинского маньяка прервала молчание и рассказала о пережитом кошмаре

Москва, 7 апреля. Одна из пленниц Владимира Мохова, более известного как скопинский маньяк, Елена Самохина много лет хранила молчание, стараясь держаться подальше от шумихи в прессе. Спустя годы девушка решилась рассказать, что пережила в бункере, где ей пришлось жить 3 года и 7 месяцев.

Самохина попала в руки Мохова, когда ей было 17 лет. Второй пленнице, Екатерине Мартыновой, тогда было 14. Почти ежедневно маньяк насиловал девочек. Лена трижды была беременна и рожать ей пришлось в бункере самостоятельно. Помочь ей могла только юная Катя. Двоих детей Мохов подкидывал в подъезды домов, третий ребенок родился мертвым.

В марте Мохов вышел на свободу на два месяца раньше срока. В колонии он провел 17 лет.

В отличие от Мартыновой, Елена долго не могла говорить о пережитом, стараясь забыть обо всем, как о страшном сне. Недавно девушка все же решилась на откровенное интервью, впервые после оглашения приговора маньяку.

«Это уже было там, в подвале. В общем, произошло изнасилование — в начале ее, потом меня. Дальше было страшнее, дальше все было гораздо страшнее. Дальше начался кошмар, который продолжался более трех с половиной лет, почти четыре года… Я спускалась туда, чтобы забрать Катю. На самом деле забрать ее. Она спала, она была в невменяемом состоянии. Вообще. Я не могла ее одеть. Пока я ее одевала, все двери закрылись, а их там было три, и все…» — разрыдалась девушка.

Сейчас Самохина работает преподавателем английского языка. Она замужем, но о детях предпочитает не думать. Мохов, с удовольствием общающийся с прессой после освобождения, в скандальном интервью Ксении Собчак не упустил возможность затронуть эту тему. Говоря о том, что Лена не может родить, он с улыбкой напомнил, что от него она трижды беременела.

«Надо, наверно, мне ей опять заняться», — заявил он.

Эта фраза скопинского маньяка стала причиной проверки, которую проводит Следственный комитет. Следователь предстоит удостовериться, что Мохов не собирается вновь повторить свое преступление.