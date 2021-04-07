Омбудсмен Москалькова назвала факторы формирования здоровья населения

Москва, 7 апреля. Здоровье и благополучие россиян зависят от уровня подготовки медицинских и социальных работников в стране, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Омбудсмен в ежегодном докладе за 2020 год отметила, что пандемия подтвердила, что жизнь и здоровье людей находится в тесной взаимосвязи с правом на охрану здоровья и медицинскую помощь. Об этом она рассказала во Всемирный день здоровья, передает РИА Новости.

«Инвестируя в их образование, благополучие и справедливую оплату труда общество получает отсроченную, но безусловную выгоду от результатов их работы», — отметила Москалькова.

Уполномоченный по правам человека ежегодно затрагивает вопросы совершенствования кадровой политики в здравоохранении. Жители сельских территорий нередко сталкиваются с трудностями в получении качественной медицинской помощи из-за нехватки врачей.

Ранее Москалькова рассказала президенту РФ Владимиру Путину о новых задачах в медобслуживании и образовании. Россияне назвали важнейшими права на бесплатную медицинскую помощь и на бесплатное образование.