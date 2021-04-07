Илон Маск обнаружил «трогательную концовку» в новом фильме про Годзиллу

Нью-Йорк, 7 апреля. Американский миллиардер Илон Маск поделился впечатлениями от фильма «Годзилла против Конга» с подписчиками своего микроблога в социальной сети Twitter.

Маск разместил твит, в котором назвал «невероятным» новый фильм про Годзиллу. Кино, судя по сообщению, ему очень понравилось.

«Годзилла против Конга» – это что-то невероятное. Самый безумный фильм, который я когда-либо видел. Любовное письмо сторонникам теории заговора. А еще там трогательная концовка», – признался основатель компаний Tesla и SpaceX.

Фильм про Годзиллу и Конга вышел в прокат 25 марта. За минувшие выходные он собрал в российских кинотеатрах 180 миллионов рублей.