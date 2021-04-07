По стопам матери: талант дочери Началовой оценили на престижном конкурсе вокалистов

Москва, 7 апреля. Вера Алдонина, дочь покойной певицы Юлии Началовой и футболиста Евгения Алдонина, победила в международном конкурсе вокалистов Grand Voice.

Четырнадцатилетняя Вера делает первые успехи на сцене. На днях она приняла участие в престижном конкурсе международного уровня Grand Voice в Москве и получила гран-при.

«Выступление Веры было восторженно встречено публикой и получило высокую оценку жюри», — сообщается на официальной странице частной школы, где учится Вера.

Девушку пригласили принять участие в юбилейном международном фестивале-конкурсе «Золотое сечение» в Сочи в начале июня.

Вера родилась в 2006 году. После трагической смерти звезды родственники решали, с кем будет жить дочь ушедшей артистки. Было принято решение не менять места жительства из-за близости к школе, и она осталась с родителями мамы. С отцом девочка видится часто. Недавно он разместил публикацию, поздравив ее с 14-летием.

Юлия Началова несколько лет боролась с подагрой и красной волчанкой. К тому же в последний год жизни у девушки начал развиваться сахарный диабет. В начале марта 2019 года ее экстренно госпитализировали, 13 марта артистку подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозный сон. Спустя три дня ее не стало. Началова упокоилась на Троекуровском кладбище Москвы.