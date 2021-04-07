Авария на иранском судне могла произойти из-за минного взрыва

Тегеран, 7 апреля. Происшествие на судне в водах Красного моря случилось по причине срабатывания заложенных в корпусе мин, заявило иранское агентство Tasnim со ссылкой на источники Al-Arabiya.

На грузовое судно Корпуса стражей исламской революции (КСИР) была совершена атака вблизи побережья Эритреи в Красном море. По имеющейся информации, корабль в течение нескольких лет поддерживал иранские военные суда, которые, в свою очередь, отправлялись для сопровождения торговых.

По данным израильских СМИ, нападение было совершено на судно, которое проводило разведку. Подобное заявление не противоречит информации Tasnim.

Посол Ирана в России предложил возобновить работы над созданием международного транспортного коридора (МТК) «Север — Юг». По словам дипломата, это необходимо для «создания менее опасной альтернативы Суэцкому каналу».