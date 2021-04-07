Netflix заплатил Дэниелу Крейгу 100 миллионов долларов за сиквел «Достать ножи»

Москва, 7 апреля. Дэниел Крейг заработал на главной роли детектива «Достать ножи» 100 миллионов долларов. Всего стрим-сервис Netflix заплатил авторам сиквела 469 миллионов долларов.

Режиссер киноленты Райан Джонсон также получил 100 миллионов долларов за работу над фильмом. Примечательно, что создание всей картины суммарно обошлось всего лишь в 40 миллионов долларов. Для многих трата практически половины бюджета Netflix на двух человек выглядит слишком необдуманной. Однако приближенные к сделке люди считают иначе.

«Да, это существенная переплата, но Netflix стремится играть в шахматы, в то время как все остальные играют в шашки. Они снимают с доски значительную для проката фигуру и кладут в свой карман», — заявил представитель индустрии, ознакомленный с условиями сделки.

Многие звезды не требовали «космических» гонораров, поскольку для них на первый план вышло именно участие в интересном проекте, а не вознаграждение за него. Мировые кассовые сборы перешагнули отметку в 300 миллионов долларов.

Актер Дэниел Крейг известен всему миру по роли Джеймса Бонда в одноименной франшизе. Релиз очередной части, перенесенный на 8 октября 2021 года, станет последним для актера в роли всемирно известного агента 007.