Бывшая жена Аршавина не может ходить после тяжелого заболевания

Москва, 7 апреля. Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина Алиса изменилась до неузнаваемости из-за неизлечимого заболевания. Сейчас ее состояние ухудшилось: девушка не может ходить.

Все началось весной прошлого года. Аршавина простудилась и не придала значения ухудшению самочувствию. Решила лечиться самостоятельно. В какой-то момент у многодетной мамы развился стафилококк, после чего 38-летнюю женщину прооперировали. Ее лицо оказалось изуродовано, нос Алиса старается прятать.

Аршавина старается общаться с поклонниками в комментариях под своими постами в Instagram. Она признается, что лучше ей не становится, она постоянно испытывает сильную слабость.

Аршавина долго пролежала в петербургской больнице. Она сильно похудела, пьет и ест через трубочку, не может подняться с кровати. После реанимации у нее диагностировали коронавирус.

«Пролежни на ногах воспалились. Без помощи ходить не могу», — сообщила она в комментариях.

По словам Аршавиной, причиной ухудшения самочувствия стал аутоиммунный некроз, после которого последовал сепсис. Она подчеркивает, что предположения о том, что проблемы со здоровьем начались после пластической операции, — всего лишь слухи.

«Я тяжело больна и пластику не делала. Меня все устраивало в моем носе… Это всего лишь болезнь. Тяжелая, но болезнь. Не карма, не бумеранг», — заверила ранее бывшая избранница футболиста.

Жалобам Алисы не верит мать Аршавина, которая подчеркивает, что экс-невестка «отвечает за деяния своим здоровьем перед Господом».

«Она идет на любые уловки, придумывает всевозможные болезни. У нее была неудачная пластика носа, которая привела вот к такому исходу. Человек вообще всегда сам виноват в своих бедах. Она не бедная, как прикидывается, она богаче, чем вы, чем я и чем большинство людей, но продолжает давить на жалость», — заявила Татьяна Аршавина.

В беседе с ФАН Наталия Сарычева, мать Алисы, опровергла слова Татьяны Аршавиной о выдуманных болезнях дочери. Сарычева помогает дочери, так как у девушки пока нет сил заниматься с тремя маленькими детьми. Аршавина очень слаба, но соскучилась по семье, поэтому просила ее выписать.